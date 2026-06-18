Marché d’été Esplanade de la Mairie de Ploubazlanec Ploubazlanec mercredi 15 juillet 2026.

Ploubazlanec

Marché d’été

Esplanade de la Mairie de Ploubazlanec 1 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez profiter d’un bel après-midi et d’une soirée conviviale au cœur du marché d’été ! Au programme: Concert du groupe Les Ouf du Dyjau dès 17h ; Producteurs, artisans & créateurs locaux ; Petite restauration et buvette sur place. .

Esplanade de la Mairie de Ploubazlanec 1 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 80 36

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English :

L’événement Marché d’été Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol