Marché d’été Esplanade de la mairie de Ploubazlanec Ploubazlanec
Marché d’été Esplanade de la mairie de Ploubazlanec Ploubazlanec mercredi 12 août 2026.
Ploubazlanec
Marché d’été
Esplanade de la mairie de Ploubazlanec 1 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez profiter d’un bel après-midi et d’une soirée conviviale au cœur du marché d’été ! Au programme Concert du groupe Les Ouf du Dyjau dès 17h ; Producteurs, artisans & créateurs locaux ; Petite restauration et buvette sur place. .
Esplanade de la mairie de Ploubazlanec 1 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 80 36
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L’événement Marché d’été Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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