Saint-Priest-des-Champs

Marché d’été

Place du village Saint-Priest-des-Champs Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-08-31 21:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Marché de producteurs, commerçants et artisans locaux. Autour de 30 exposants vous attendront. Le marché a lieu tous les mercredis.

Une animation musicale vous sera proposée chaque semaine. Buvette et restauration sur place.

.

Place du village Saint-Priest-des-Champs 63640 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 52 51 45 mairie.priest.champs@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Market of local producers, traders and craftsmen. Around 30 exhibitors await you. The market takes place every Wednesday.

Musical entertainment every week. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché d’été Saint-Priest-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Combrailles