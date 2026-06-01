Saint-Valery-en-Caux

Marché d’été

Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Marché saisonnier du dimanche matin sur la place de la Chapelle, de 9h à 12h. Retrouvez les producteurs locaux et faites vos emplettes ! .

Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22

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English : Marché d’été

L’événement Marché d’été Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre