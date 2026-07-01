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AGENDA · Saint-Victor-sur-Arlanc

Marche d’été Saint-Victor-sur-Arlanc

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Victor-sur-Arlanc

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Beaumont devant le lavoir
Ville
43500 Saint-Victor-sur-Arlanc
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5

Saint-Victor-sur-Arlanc

Marche d’été

Beaumont devant le lavoir Saint-Victor-sur-Arlanc Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

L’association Le Lavoir et son rocher vous propose sa marche estivale d’environ 12 km.
RDV à 8h30 devant le lavoir à Beaumont pour un départ à 9h.
Ravitaillement prévu sur le parcours et collation à l’arrivée.
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Beaumont devant le lavoir Saint-Victor-sur-Arlanc 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 35 84 09 

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English :

The association Le Lavoir et son rocher proposes its summer walk of about 12 km.
RDV at 8:30 am in front of the lavoir in Beaumont for a 9 am start.
Refreshments along the way and a snack at the finish.

L’événement Marche d’été Saint-Victor-sur-Arlanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay