Marche dinatoire Silly-le-Long

Silly-le-Long

Marche dinatoire

rue Marcel Trumel Silly-le-Long Oise

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Silly-le-Long vous invite à partager un moment convivial et gourmand à l’occasion de sa marche dînatoire, le samedi 30 mai 2026.

Au départ entre 16h et 17h, partez pour une randonnée de 6 km ou 11 km sur les chemins de la commune et découvrez le village autrement, au fil d’un parcours ludique et gourmand.

Tout au long de la balade, plusieurs stands de restauration vous attendront pour ponctuer l’effort de délicieuses pauses.

Lieu de départ parking à proximité de la mairie

☔ Événement maintenu quelle que soit la météo

Tarifs (repas inclus)

Adultes 17 €

Enfants (-12 ans) 8 €

Inscription obligatoire avant le 25 mai 2026

Cette manifestation est l’occasion idéale d’allier marche, découverte du patrimoine local et plaisirs de la table, dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Renseignements et inscriptions

06 09 03 09 05 06 08 67 91 82

Silly-le-Long vous invite à partager un moment convivial et gourmand à l’occasion de sa marche dînatoire, le samedi 30 mai 2026.

Au départ entre 16h et 17h, partez pour une randonnée de 6 km ou 11 km sur les chemins de la commune et découvrez le village autrement, au fil d’un parcours ludique et gourmand.

Tout au long de la balade, plusieurs stands de restauration vous attendront pour ponctuer l’effort de délicieuses pauses.

Lieu de départ parking à proximité de la mairie

☔ Événement maintenu quelle que soit la météo

Tarifs (repas inclus)

Adultes 17 €

Enfants (-12 ans) 8 €

Inscription obligatoire avant le 25 mai 2026

Cette manifestation est l’occasion idéale d’allier marche, découverte du patrimoine local et plaisirs de la table, dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Renseignements et inscriptions

06 09 03 09 05 06 08 67 91 82 .

rue Marcel Trumel Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 08 67 91 82

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English :

Silly-le-Long invites you to share a convivial and gourmet moment on the occasion of its dinner walk, on Saturday May 30, 2026.

Departing between 4pm and 5pm, set off on a 6km or 11km hike along the local paths and discover the village in a different way, along a fun and gourmet trail.

Along the way, a number of food stalls will be waiting to punctuate your effort with delicious breaks.

? Departure point: parking lot near the town hall

? Event to be held whatever the weather

? Prices (meal included)

Adults: 17 ?

Children (under 12): 8 ?

? Registration required before May 25, 2026

This event is the ideal opportunity to combine walking, discovery of the local heritage and the pleasures of the table, in a warm, family atmosphere.

? Information and registration

? 06 09 03 09 05 06 08 67 91 82

L’événement Marche dinatoire Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Valois