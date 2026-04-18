Marche du 1er mai rue de l’église Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Marche du 1er mai

rue de l’église aux abords de la Collégiale Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comme chaque année, le Choeur d’hommes de Hombourg-Haut organise sa traditionnelle marche du 1er Mai

Rendez-vous aux abords de la Collégiale vers 8h30, départ de la marche à 9h00 pour un circuit de 9km avec une pause restauration à mi-parcours.

Restauration et buvette sur place toute la journée !

La nouveauté de cette année , en plus de nos habituelles grillades, frites, gâteaux…: Rougail Saucisse (spécialité réunionnaise non-pimentée) servie avec riz et lentilles puis fromage pour 13€. Ce repas de midi est à réserver auprès de Marc FISCHER au 06 12 48 16 68.

Venez nous rencontrer lors de cette journée conviviale…!Tout public

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rue de l’église aux abords de la Collégiale Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 12 48 16 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As every year, the Choeur d’hommes de Hombourg-Haut organizes its traditional May 1st walk

Meet at the Collégiale around 8:30 a.m., and start the walk at 9:00 a.m. for a 9km circuit, with a refreshment break halfway along the route.

Food and refreshments available all day!

New this year, in addition to our usual grilled meats, French fries and cakes…: Rougail Saucisse (a speciality from Reunion Island) served with rice, lentils and cheese for 13? Please reserve your lunch with Marc FISCHER on 06 12 48 16 68.

Come and meet us on this convivial day…!

L’événement Marche du 1er mai Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH