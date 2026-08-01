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AGENDA · Échevis

Marché du bien-être Route des Grands Goulets Échevis

samedi 8 août 2026 · Route des Grands Goulets · Échevis

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route des Grands Goulets
Adresse
La Guinguette du Pêcheur
Ville
26190 Échevis
Département
Drôme
Tarif
5 5 30 Entrée gratuite

Échevis

Marché du bien-être

Route des Grands Goulets La Guinguette du Pêcheur Échevis Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Dans un écrin naturel ressourçant, laissez vous surprendre.
Des séances individuelles, collectives ou conférences, sur des temps courts, à prix tout doux, afin de varier les plaisirs.
Vivez une journée Bien-être inoubliable !
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Route des Grands Goulets La Guinguette du Pêcheur Échevis 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 90 43 21 

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English :

In a refreshing natural setting, let yourself be surprised.
Individual or group sessions, or workshops—short sessions at affordable prices—so you can enjoy a variety of experiences.
Enjoy an unforgettable wellness day!

L’événement Marché du bien-être Échevis a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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