Marché du bien-être Route des Grands Goulets Échevis
samedi 8 août 2026 · Route des Grands Goulets · Échevis
Informations pratiques
Échevis
Marché du bien-être
Route des Grands Goulets La Guinguette du Pêcheur Échevis Drôme
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Entrée gratuite
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Dans un écrin naturel ressourçant, laissez vous surprendre.
Des séances individuelles, collectives ou conférences, sur des temps courts, à prix tout doux, afin de varier les plaisirs.
Vivez une journée Bien-être inoubliable !
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Route des Grands Goulets La Guinguette du Pêcheur Échevis 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 90 43 21
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English :
In a refreshing natural setting, let yourself be surprised.
Individual or group sessions, or workshops—short sessions at affordable prices—so you can enjoy a variety of experiences.
Enjoy an unforgettable wellness day!
L’événement Marché du bien-être Échevis a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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