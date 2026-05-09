Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Charron Sud Lugasson

Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Charron Sud Lugasson

Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Charron Sud Lugasson samedi 6 juin 2026.

Lieu : Charron Sud

Adresse : Champi de l'Entre-deux-Mers

Ville : 33760 Lugasson

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Lugasson

Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale

Charron Sud Champi de l’Entre-deux-Mers Lugasson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Comme chaque premier samedi du mois, c’est le retour du Charron’Ronne. Ce marché de producteurs prend place dans d’anciennes carrières souterraines. Pour la Fête de l’agriculture, diverses aniamtions seront proposées chorale, projection du film sur les carrières du nord Gironde, visites de la champignonnière et le déjeuner à partager tous ensemble.   .

Charron Sud Champi de l’Entre-deux-Mers Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 50 54 45  ca2m@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale

L’événement Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Lugasson a été mis à jour le 2026-05-09 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Lugasson (Gironde)