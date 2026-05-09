Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Charron Sud Lugasson
Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Charron Sud Lugasson samedi 6 juin 2026.
Lugasson
Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
Charron Sud Champi de l’Entre-deux-Mers Lugasson Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Comme chaque premier samedi du mois, c’est le retour du Charron’Ronne. Ce marché de producteurs prend place dans d’anciennes carrières souterraines. Pour la Fête de l’agriculture, diverses aniamtions seront proposées chorale, projection du film sur les carrières du nord Gironde, visites de la champignonnière et le déjeuner à partager tous ensemble. .
Charron Sud Champi de l’Entre-deux-Mers Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 50 54 45 ca2m@gmx.fr
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English : Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
L’événement Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Lugasson a été mis à jour le 2026-05-09 par OT de l’Entre-deux-Mers