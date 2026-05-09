Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Charron Sud Lugasson

Lugasson

Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale

Charron Sud Champi de l’Entre-deux-Mers Lugasson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Comme chaque premier samedi du mois, c’est le retour du Charron’Ronne. Ce marché de producteurs prend place dans d’anciennes carrières souterraines. Pour la Fête de l’agriculture, diverses aniamtions seront proposées chorale, projection du film sur les carrières du nord Gironde, visites de la champignonnière et le déjeuner à partager tous ensemble. .

Charron Sud Champi de l’Entre-deux-Mers Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 50 54 45 ca2m@gmx.fr

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English : Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale

L’événement Marché du Charron’Ronne et animations pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Lugasson a été mis à jour le 2026-05-09 par OT de l’Entre-deux-Mers