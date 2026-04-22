Marché du Chocolat et des Saveurs Place Boston Le Croisic vendredi 30 octobre 2026.

Le Croisic

Marché du Chocolat et des Saveurs

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Marché du Chocolat et des saveurs

Exposition & marché

Chocolatiers professionnels et apprentis vous présentent leurs créations sur le thème Les profondeurs des océans .

Des jurys récompenseront les lauréats et le public votera pour son œuvre préférée.

Le prix de la Ville du Croisic récompense le chocolatier professionnel ; le prix Bruno Baconnais est décerné à l’apprenti choisi par le public.



Ouverture au public du vendredi 30 octobre de 14h à 18h.

Les 31 octobre et 1er novembre de 10h à 18h.

Organisé par l’association Art & Animations .

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire artetanimation44@gmail.com

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English :

L’événement Marché du Chocolat et des Saveurs Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44