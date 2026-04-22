Marché du Chocolat et des Saveurs Place Boston Le Croisic
Marché du Chocolat et des Saveurs Place Boston Le Croisic vendredi 30 octobre 2026.
Le Croisic
Marché du Chocolat et des Saveurs
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01
Marché du Chocolat et des saveurs
Exposition & marché
Chocolatiers professionnels et apprentis vous présentent leurs créations sur le thème Les profondeurs des océans .
Des jurys récompenseront les lauréats et le public votera pour son œuvre préférée.
Le prix de la Ville du Croisic récompense le chocolatier professionnel ; le prix Bruno Baconnais est décerné à l’apprenti choisi par le public.
Ouverture au public du vendredi 30 octobre de 14h à 18h.
Les 31 octobre et 1er novembre de 10h à 18h.
Organisé par l’association Art & Animations .
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire artetanimation44@gmail.com
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English :
L’événement Marché du Chocolat et des Saveurs Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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