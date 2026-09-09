Marche du coucou, le train minier, Mine de Neuves-Maisons, Neuves-Maisons

Informations pratiques

Marche du coucou, le train minier Samedi 19 septembre, 14h00 Mine de Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

marche sans difficulté particulière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Marche du coucou le train minier.

Il s’agit d’une marche sur le chemin du train minier, qui présente le patrimoine de cette ligne, avec ouverture exceptionnelle du tunnel de Chavigny et de l’accumulateur du XIXeme siècle. Marche agrémentée de surprises.

Visite de la mine possible après la marche, aux tarifs habituels.

Mine de Neuves-Maisons Rue du Val de Fer, 54230 Neuves-Maisons Neuves-Maisons 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 95 48 17 64 https://www.minedeneuvesmaisons.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.minedeneuvesmaisons.org »}] La mine de Neuves-Maisons est une mine de fer, symbole du développement du bassin de Nancy au XIXᵉ siècle. Elle est l’une des mines ayant fourni le fer de la tour Eiffel, notamment.

Elle fut exploitée de 1874 à 1968. Surnommée « la ville souterraine », elle abritait une véritable communauté de travailleurs issus de nombreux corps de métiers : mineurs, poseurs de voies ferrées, chefs de gare, électriciens, et bien d’autres encore. Le fer utilisé pour la construction de la tour Eiffel provient en grande partie de Lorraine, notamment des sites de Ludres, Messein, Neuves-Maisons, Chavigny, Houdemont et Vandœuvre. Ce lien historique fait de la mine de Neuves-Maisons une véritable référence pour les Lorrains, et un symbole fort de l’histoire de la sidérurgie et de l’exploitation de la minette dans le bassin de Nancy.

La mine fut fondée en 1874 par Victor de Lespinats, jeune ingénieur diplômé de l’école des mines de Paris, où il s’était distingué en terminant deuxième de sa promotion. Visionnaire, il est à l’origine de l’essor sidérurgique de Neuves-Maisons. Deux ans avant la création de la mine, en 1872, il avait fondé la Société métallurgique de la Haute-Moselle, pierre angulaire du développement industriel de la région. Parking gratuit sur place.

Randonnée

©APCI Vincent ferry