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AGENDA · Le Fossat

Marché du Fossat Le Fossat

mercredi 15 juillet 2026 · Le Fossat

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place Jean Aicard
Ville
09130 Le Fossat
Département
Ariège
Tarif

Le Fossat

Marché du Fossat

Place Jean Aicard Le Fossat Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-12-30 13:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-19 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-21 2026-12-16 2026-12-30

Rendez vous les 3° et 5° mercredi du mois.
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Place Jean Aicard Le Fossat 09130 Ariège Occitanie +33 5 61 68 50 12  mairie.fossat@wanadoo.fr

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English :

Appointments on the 3rd and 5th Wednesday of the month.

L’événement Marché du Fossat Le Fossat a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze