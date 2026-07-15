AGENDA · Le Fossat
Marché du Fossat Le Fossat
mercredi 15 juillet 2026 · Le Fossat
Informations pratiques
Le Fossat
Marché du Fossat
Place Jean Aicard Le Fossat Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-12-30 13:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-19 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-21 2026-12-16 2026-12-30
Rendez vous les 3° et 5° mercredi du mois.
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Place Jean Aicard Le Fossat 09130 Ariège Occitanie +33 5 61 68 50 12 mairie.fossat@wanadoo.fr
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English :
Appointments on the 3rd and 5th Wednesday of the month.
L’événement Marché du Fossat Le Fossat a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze