Marche du Lait de mai Salle St Henri Criquetot-l’Esneval
Marche du Lait de mai Salle St Henri Criquetot-l’Esneval vendredi 1 mai 2026.
Criquetot-l’Esneval
Marche du Lait de mai
Salle St Henri 76280 Avenue du Docteur Aubry Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Envie de prendre l’air pour le 1er mai ?
Rejoignez la Marche du Lait de Mai à Criquetot-l’Esneval et laissez-vous guider à travers les paysages de la campagne normande. Deux parcours accessibles (8 km ou 11-12 km), une ambiance conviviale et un rendez-vous ouvert à tous pour bien commencer la journée. Chaussures aux pieds, bonne humeur au rendez-vous ! .
Salle St Henri 76280 Avenue du Docteur Aubry Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie
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English : Marche du Lait de mai
L’événement Marche du Lait de mai Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie