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Marche du Lait de mai Salle St Henri Criquetot-l’Esneval

Marche du Lait de mai Salle St Henri Criquetot-l’Esneval vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Salle St Henri

Adresse : 76280 Avenue du Docteur Aubry

Ville : 76280 Criquetot-l'Esneval

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Criquetot-l’Esneval

Marche du Lait de mai

Salle St Henri 76280 Avenue du Docteur Aubry Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Envie de prendre l’air pour le 1er mai ?
Rejoignez la Marche du Lait de Mai à Criquetot-l’Esneval et laissez-vous guider à travers les paysages de la campagne normande. Deux parcours accessibles (8 km ou 11-12 km), une ambiance conviviale et un rendez-vous ouvert à tous pour bien commencer la journée. Chaussures aux pieds, bonne humeur au rendez-vous !   .

Salle St Henri 76280 Avenue du Docteur Aubry Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie  

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English : Marche du Lait de mai

L’événement Marche du Lait de mai Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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