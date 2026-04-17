Marche du Lait de mai Salle St Henri Criquetot-l’Esneval

Criquetot-l’Esneval

Marche du Lait de mai

Salle St Henri 76280 Avenue du Docteur Aubry Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Envie de prendre l’air pour le 1er mai ?

Rejoignez la Marche du Lait de Mai à Criquetot-l’Esneval et laissez-vous guider à travers les paysages de la campagne normande. Deux parcours accessibles (8 km ou 11-12 km), une ambiance conviviale et un rendez-vous ouvert à tous pour bien commencer la journée. Chaussures aux pieds, bonne humeur au rendez-vous ! .

Salle St Henri 76280 Avenue du Docteur Aubry Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie

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English : Marche du Lait de mai

L’événement Marche du Lait de mai Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie