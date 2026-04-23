Saint-André-d’Huiriat

Marche du muguet

Salle polyvalente (départ) Saint-André-d’Huiriat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Marche. Randonnée de 15 km accessible à tous. Pique-nique tiré du sac. Repas à 19h sur réservation. 2 boissons offertes sur le circuit.

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Salle polyvalente (départ) Saint-André-d’Huiriat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 35 46 valerie.connault@kiwi-fibre.fr

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English :

Walking. 15 km hike accessible to all. Packed picnic. Meal at 7pm on reservation. 2 free drinks on the circuit.

L’événement Marche du muguet Saint-André-d’Huiriat a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle