Marche du patrimoine, Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320, Béthisy-Saint-Pierre

Marche du patrimoine Dimanche 28 juin, 10h00 Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320 Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00

Parcours découverte de Béthisy saint pierre à travers les sentes

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Parcours découverte à travers les sentes

Bertinet Elsa