Marche du patrimoine, Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320, Béthisy-Saint-Pierre
Marche du patrimoine, Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320, Béthisy-Saint-Pierre dimanche 28 juin 2026.
Marche du patrimoine Dimanche 28 juin, 10h00 Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320 Oise
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00
Parcours découverte de Béthisy saint pierre à travers les sentes
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Parcours découverte à travers les sentes
Bertinet Elsa