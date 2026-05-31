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Marche du patrimoine, Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320, Béthisy-Saint-Pierre

Marche du patrimoine, Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320, Béthisy-Saint-Pierre

Marche du patrimoine, Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320, Béthisy-Saint-Pierre dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320

Adresse : Béthisy saint pierre

Ville : 60320 Béthisy-Saint-Pierre

Département : Oise

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Marche du patrimoine Dimanche 28 juin, 10h00 Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320 Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00

Parcours découverte de Béthisy saint pierre à travers les sentes

Château de la Douye Béthisy saint pierre 60320 Béthisy saint pierre Béthisy-Saint-Pierre 60320 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bethisypatrimoine@laposte.net »}]
Parcours découverte à travers les sentes

Bertinet Elsa