Marché du printemps et de l’artisanat Giraumont
Marché du printemps et de l’artisanat Giraumont dimanche 31 mai 2026.
Giraumont
Marché du printemps et de l’artisanat
Giraumont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Marché du printemps et de l’artisanat
Entrée libre
Venez découvrir les nombreux exposants et activités
Restauration sur placeTout public
0 .
Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateau.de.tichemont54@gmai
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English :
Spring and craft market
Free admission
Come and discover the many exhibitors and activities
Catering on site
L’événement Marché du printemps et de l’artisanat Giraumont a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL