MARCHÉ DU PRINTEMPS Patios Saint -Pierre Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

MARCHÉ DU PRINTEMPS

Patios Saint -Pierre 446 avenue Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

De 10h à 16h

Marché du printemps

Stands de créateurs, snack et animations musicale

Patios Saint -Pierre

Infos 06 49 98 82 53 .

Patios Saint -Pierre 446 avenue Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 49 98 82 53

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English :

10 a.m. to 4 p.m

Spring market

Designer stalls, snacks and musical entertainment

L’événement MARCHÉ DU PRINTEMPS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34