MARCHÉ DU PRINTEMPS Patios Saint -Pierre Palavas-les-Flots
MARCHÉ DU PRINTEMPS Patios Saint -Pierre Palavas-les-Flots jeudi 30 avril 2026.
Palavas-les-Flots
MARCHÉ DU PRINTEMPS
Patios Saint -Pierre 446 avenue Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
De 10h à 16h
Marché du printemps
Stands de créateurs, snack et animations musicale
Patios Saint -Pierre
Infos 06 49 98 82 53 .
Patios Saint -Pierre 446 avenue Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 49 98 82 53
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English :
10 a.m. to 4 p.m
Spring market
Designer stalls, snacks and musical entertainment
L’événement MARCHÉ DU PRINTEMPS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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