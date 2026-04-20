CEUX QUI COMPTENT Palavas-les-Flots
CEUX QUI COMPTENT Palavas-les-Flots vendredi 1 mai 2026.
Palavas-les-Flots
CEUX QUI COMPTENT
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-10
Séance cinéma Ceux qui comptent de Jean-Baptiste Leonetti (Durée 1h38)
Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Film screening of Ceux qui comptent by Jean-Baptiste Leonetti (Running time: 1h38)
L’événement CEUX QUI COMPTENT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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