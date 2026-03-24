ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS) Palavas-les-Flots
ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS) Palavas-les-Flots mardi 21 avril 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS)
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
10h à 11h
Atelier parents et tout-petits (16 mois/3 ans)
animé par Malia Calvet Histoires en misque au rythme du printemps
Gratuit sur réservation
Médiathèque Municipale Saint-Exupéry
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
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English : ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS)
10 a.m. to 11 a.m
Parents and toddlers workshop (16 months/3 years)
led by Malia Calvet Histoires en misque au rythme du printemps (Stories in Misk to the rhythm of spring)
Free on reservation
L’événement ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS) Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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