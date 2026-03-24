Palavas-les-Flots

ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS)

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

10h à 11h

Atelier parents et tout-petits (16 mois/3 ans)

animé par Malia Calvet Histoires en misque au rythme du printemps

Gratuit sur réservation

Médiathèque Municipale Saint-Exupéry

Infos et réservations 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

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English : ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS)

10 a.m. to 11 a.m

Parents and toddlers workshop (16 months/3 years)

led by Malia Calvet Histoires en misque au rythme du printemps (Stories in Misk to the rhythm of spring)

Free on reservation

L’événement ATELIER PARENTS ET TOUT-PETITS (16 MOIS/3 ANS) Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34