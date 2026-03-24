Palavas-les-Flots

ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

De 14h30 à 16h30

Atelier Du kirigami au pop-up

à partir de 10 ans

animé par les médiathécaires de Pierres Vives

Gratuit sur réservation

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Infos et réservations 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

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English : ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP

2:30 to 4:30 p.m

From kirigami to pop-up workshop

ages 10 and up

led by Pierres Vives media librarians

L’événement ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34