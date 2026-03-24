ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP Palavas-les-Flots
ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP Palavas-les-Flots mercredi 22 avril 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
De 14h30 à 16h30
Atelier Du kirigami au pop-up
à partir de 10 ans
animé par les médiathécaires de Pierres Vives
Gratuit sur réservation
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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English : ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP
2:30 to 4:30 p.m
From kirigami to pop-up workshop
ages 10 and up
led by Pierres Vives media librarians
L’événement ATELIER DU KIRIGAMI AU POP-UP Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34
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