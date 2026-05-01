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Marché du printemps Prégilbert

Marché du printemps Prégilbert dimanche 10 mai 2026.

Ville : 89460 Prégilbert

Département : Yonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Prégilbert

Marché du printemps

Prégilbert Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Sous un beau soleil, venez vous balader au marché du printemps ! Vous y retrouverez une buvette, de la restauration, des commerçants, artisans, fleuristes et horticulteurs !   .

Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 18 91 45 

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English : Marché du printemps

L’événement Marché du printemps Prégilbert a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois