Prégilbert

Marché du printemps

Prégilbert Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Sous un beau soleil, venez vous balader au marché du printemps ! Vous y retrouverez une buvette, de la restauration, des commerçants, artisans, fleuristes et horticulteurs ! .

Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 18 91 45

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English : Marché du printemps

L’événement Marché du printemps Prégilbert a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois