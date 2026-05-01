Marché du printemps Prégilbert
Marché du printemps Prégilbert dimanche 10 mai 2026.
Prégilbert
Marché du printemps
Prégilbert Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Sous un beau soleil, venez vous balader au marché du printemps ! Vous y retrouverez une buvette, de la restauration, des commerçants, artisans, fleuristes et horticulteurs ! .
Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 18 91 45
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English : Marché du printemps
L’événement Marché du printemps Prégilbert a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois