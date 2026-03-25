Marché du samedi matin à Masseube

place François Mittérand Masseube Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-01 07:00:00

fin : 2026-09-30 13:00:00

Date(s) :

2026-06-01

En complément du marché principal qui se tient traditionnellement le mardi matin, un marché estival a lieu le samedi matin de juillet à août, de 8h à 13h, à l’abri du soleil et de la pluie de la halle de la mairie.

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place François Mittérand Masseube 32140 Gers Occitanie +33 5 62 66 00 09 info@mairie-masseube.fr

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English :

In addition to the main market, which traditionally takes place on Tuesday mornings, a summer market is held on Saturday mornings from July to August, from 8am to 1pm, sheltered from the sun and rain in the town hall.

L’événement Marché du samedi matin à Masseube Masseube a été mis à jour le 2026-03-25 par PNR Astarac