Informations pratiques

Saint-Martin-de-Castillon

Marché du soir

Devant le bar du village Saint-Martin-de-Castillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez un petit marché provençal authentique, où producteurs et artisans locaux vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et villageoise. Une parenthèse conviviale pour savourer les produits du terroir et l’art de vivre en Provence.

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Devant le bar du village Saint-Martin-de-Castillon 84750 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur terartsoie@gmail.com

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English : Evening market

Discover a charming, authentic Provençal market, where local producers and craftspeople welcome you in a warm, village-like atmosphere. A friendly break to savour local produce and the Provençal way of life.

L’événement Marché du soir Saint-Martin-de-Castillon a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon