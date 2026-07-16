Marché du soir Saint-Martin-de-Castillon
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Castillon
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Castillon
Marché du soir
Devant le bar du village Saint-Martin-de-Castillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Découvrez un petit marché provençal authentique, où producteurs et artisans locaux vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et villageoise. Une parenthèse conviviale pour savourer les produits du terroir et l’art de vivre en Provence.
.
Devant le bar du village Saint-Martin-de-Castillon 84750 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur terartsoie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Evening market
Discover a charming, authentic Provençal market, where local producers and craftspeople welcome you in a warm, village-like atmosphere. A friendly break to savour local produce and the Provençal way of life.
L’événement Marché du soir Saint-Martin-de-Castillon a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon