Marche du temps profond autour du Mont-Canisy Rue des Lais de Mer Benerville-sur-Mer

Pourquoi l’axe de la Terre est penché ? Comment la vie s’est développée sur les continents ? Combien d’extinctions de masse le vivant a-t-il connu et pourquoi ? 4,6 km pour raconter les 4,6 milliards d’années de l’Histoire de la Terre. A partir de 12 ans.

Pourquoi l’axe de la Terre est penché ? Comment la vie s’est développée sur les continents ? Combien d’extinctions de masse le vivant a-t-il connu et pourquoi ? Savoir d’où l’on vient est utile pour savoir où l’on va.

La Marche du Temps Profond permet de se reconnecter à nos origines au cours de 4,6 km de promenade facile en pleine nature. De découvrir les 4,6 milliards d’années d’histoire de la Terre et revivre, pas après pas, chaque événement significatif de l’émergence et l’évolution de la vie sur Terre.

Cette marche autour du Mont-Canisy, avec un départ et un retour depuis la plage des Ammonites à Bénerville-sur-Mer, invite à vivre une expérience ludique, sensorielle, instructive et poétique, pour se reconnecter au temps long, à nos ancêtres et à l’ensemble du Vivant sur Terre.

La balade est entrecoupée de temps d’échanges en binôme, tout en profondeur et authenticité.

La marche du temps profond est une expérience pédagogique créée en 2007 par Stephan Harding et Sergio Maraschin au Schumacher College (UK).

Raphael Monnot, ingénieur expert du changement climatique, formateur et conférencier est le guide pour cette marche.

A partir de 12 ans

Accessibilité non adapté aux poussettes et chaises roulantes. Les participants doivent être en condition pour une marche lente pendant 4,6 km avec de nombreux arrêts .

English : Marche du temps profond autour du Mont-Canisy

Why is the Earth’s axis tilted? How did life develop on the continents? How many mass extinctions has life experienced, and why? 4.6 km to tell the story of 4.6 billion years of Earth’s history. Ages 12 and up.

