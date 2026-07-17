Marche du temps profond Obernai
samedi 25 juillet 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Marche du temps profond
1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Une balade pour parcourir les 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre en 4,6 km
Entreprenez un voyage unique à travers 18 stations terrestres sur 4,6km au départ du Domaine de la Léonardsau. Vous découvrirez les grandes étapes de la vie sur Terre et aurez une vision profonde des interdépendances, au sein des crises climatiques et écologiques.
Une animation réalisée en collaboration avec Hopla’Transition.
Rendez-vous devant les écuries, parking du Domaine de la Léonardsau.
Nous vous invitons à prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. Veuillez noter que l’activité consiste en un parcours de 4,6 km nécessitant une condition physique appropriée.
Billetterie en ligne .
1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A walk through 4.6 billion years of Earth history in 4.6 km
L’événement Marche du temps profond Obernai a été mis à jour le 2026-07-09 par Parc de la Léonardsau
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