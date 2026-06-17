Marché du terroir au Col de la Schlucht Stosswihr mercredi 1 juillet 2026.

Stosswihr

Marché du terroir au Col de la Schlucht

Col de la Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Chaque mardi de 13h à 18h, une vingtaine de producteurs installeront leurs étals sous la Halle pour faire découvrir les terroirs vosgiens et alsaciens.

Découvrez les spécialités du secteur charcuterie, fromage, produits laitiers, miels, confitures, confiserie, boissons, tisanes, pain… mais aussi des produits plus insolites tels que le safran et le cuir de fruits !

Ils sont agriculteurs ou artisans, tous vosgiens ou alsaciens et pour la plupart engagés dans les démarches Je vois la vie en Vosges Terroir ou Bienvenue à la Ferme .

Pendant les marchés, des animations diverses et variées seront proposées par les producteurs tout au long de l’été fabrication de bonbons, vins et mets, découverte des plantes sauvages, de la vie d’une ruche ou encore rencontre avec la vache Vosgienne !

Organisés par la Chambre d’Agriculture des Vosges et le Conseil Départemental des Vosges . .

Col de la Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30

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English :

Every Tuesday from 1pm to 6pm, some 20 producers will set up stalls in the Halle to showcase the local produce of the Vosges and Alsace regions.

L’événement Marché du terroir au Col de la Schlucht Stosswihr a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster