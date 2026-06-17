Stosswihr

Rencontres internationales du Cor des Alpes

Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Tout au long de la journée, des concerts donnés par 50 sonneurs animent le site du Col de La Schlucht. Avec des sonneurs venus de Suisse, Belgique, Alsace, Lorraine et du Doubs.

Tout au long de la journée, des concerts donnés par 50 sonneurs animent le site du Col de La Schlucht. Avec des sonneurs venus de Suisse, Belgique, Alsace, Lorraine et du Doubs.

Le programme de la journée:

11h à 12h30 concert apéritif dans les auberges et restaurants partenaires du festival.

14h à 16h30 concert commun sur l’esplanade de La Schlucht

17h messe à la chapelle Notre-Dame-des-Chaumes.

Exposition de cors des Alpes et marché de produits locaux de 10h à 18h

Barbecue organisé par les commerçants de La Schlucht .

Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Throughout the day, concerts performed by 50 bell ringers will liven up the Col de La Schlucht site. The bell ringers come from Switzerland, Belgium, Alsace, Lorraine, and the Doubs region.

L’événement Rencontres internationales du Cor des Alpes Stosswihr a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster