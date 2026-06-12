Noyelles-sous-Lens

Marché du terroir et de l’artisanat

Place de la Libération Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Pour sa 11ᵉ édition, le Marché du Terroir et de l’Artisanat vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, des saveurs locales et de la découverte !

Plus de 50 exposants producteurs locaux, artisans et créateurs

L’ambiance musicale est assurée par l’École municipale de musique

Des jeux en bois seront animés par le centre social Kaléido

Des Ateliers créatifs

Du maquillage artistique et tatouages éphémères

Des Déambulations festives avec l’association Wizz! et la troupe Arcadia

Un spectacle impressionnant mêlant jongleries, cracheurs de feu, danseuses aux éventails de feu et autres performances enflammées ! .

Place de la Libération Noyelles-sous-Lens 62221 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 70 30 40 svasse@noyelles.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 11th edition, the Local Produce and Crafts Market invites you to an evening filled with warmth, local flavors, and new discoveries!

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Noyelles-sous-Lens a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Lens-Liévin