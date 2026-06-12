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Marché du terroir et de l’artisanat Noyelles-sous-Lens

Marché du terroir et de l’artisanat Noyelles-sous-Lens vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 62221 Noyelles-sous-Lens

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Noyelles-sous-Lens

Marché du terroir et de l’artisanat

Place de la Libération Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Pour sa 11ᵉ édition, le Marché du Terroir et de l’Artisanat vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, des saveurs locales et de la découverte !
Plus de 50 exposants producteurs locaux, artisans et créateurs
L’ambiance musicale est assurée par l’École municipale de musique
Des jeux en bois seront animés par le centre social Kaléido
Des Ateliers créatifs
Du maquillage artistique et tatouages éphémères
Des Déambulations festives avec l’association Wizz! et la troupe Arcadia

Un spectacle impressionnant mêlant jongleries, cracheurs de feu, danseuses aux éventails de feu et autres performances enflammées !   .

Place de la Libération Noyelles-sous-Lens 62221 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 70 30 40  svasse@noyelles.net

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English :

For its 11th edition, the Local Produce and Crafts Market invites you to an evening filled with warmth, local flavors, and new discoveries!

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Noyelles-sous-Lens a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Lens-Liévin