Marché du terroir route de La Mure La Morte
vendredi 24 juillet 2026 · route de La Mure · La Morte
Informations pratiques
La Morte
Marché du terroir
route de La Mure Parvis Chardon Bleu La Morte Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31
Venez faire de petites emplettes pour votre plaisir et celui de vos proches ou amis, rapportez des souvenirs locaux, acquis auprès des nombreux exposants ( objets déco, confiseries, chocolats, miel, olives…).
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route de La Mure Parvis Chardon Bleu La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 56 24 72 ags@matheysine-tourisme.com
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English : P’tit marché d’hiver
Come and do some shopping for yourself or for friends and family, and pick up local souvenirs from the many exhibitors (decorative items, confectionery, chocolates, honey, olives, etc.).
L’événement Marché du terroir La Morte a été mis à jour le 2026-07-02 par Matheysine Tourisme