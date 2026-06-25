Marché du terroir semi-nocturne Châtin
Marché du terroir semi-nocturne Châtin vendredi 17 juillet 2026.
Châtin
Marché du terroir semi-nocturne
Le Bourg Châtin Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Marché du terroir semi nocturne à Châtin par le club des Aînés du Veynon à partir de 17h. Producteurs, artisans et artisanat. Buvette et restauration sur place. .
Le Bourg Châtin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 86 43 47
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English : Marché du terroir semi-nocturne
L’événement Marché du terroir semi-nocturne Châtin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs