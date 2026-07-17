Marche en semi-nocturne Barlieu
samedi 1 août 2026 · Barlieu
Informations pratiques
Barlieu
Marche en semi-nocturne
Barlieu Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez partager une belle soirée de marche, de bonne humeur et de gourmandise en pleine nature. Seul, en famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenu !
Envie de prendre l’air en fin de journée ?
Rejoignez-nous pour une marche semi-nocturne de 9 km au départ du site de Badineau !
Départ groupé à 19h30
Inscriptions sur place dès 18h45
À l’arrivée, un moment chaleureux vous attend avec une délicieuse soupe à l’oignon et une fromagée offertes à tous les participants.
N’oubliez pas votre lampe de poche pour profiter pleinement de cette balade au crépuscule !
Réservation conseillée. 8 .
Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on the Badineau site for a 9 km hike with plenty of delicacies to sample!
L’événement Marche en semi-nocturne Barlieu a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois