Informations pratiques

Barlieu

Marche en semi-nocturne

Barlieu Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez partager une belle soirée de marche, de bonne humeur et de gourmandise en pleine nature. Seul, en famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenu !

Envie de prendre l’air en fin de journée ?

Rejoignez-nous pour une marche semi-nocturne de 9 km au départ du site de Badineau !

Départ groupé à 19h30

Inscriptions sur place dès 18h45

À l’arrivée, un moment chaleureux vous attend avec une délicieuse soupe à l’oignon et une fromagée offertes à tous les participants.

N’oubliez pas votre lampe de poche pour profiter pleinement de cette balade au crépuscule !

Réservation conseillée. 8 .

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on the Badineau site for a 9 km hike with plenty of delicacies to sample!

L’événement Marche en semi-nocturne Barlieu a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois