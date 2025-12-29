Marché estival à Villiers-Charlemagne

Villiers-Charlemagne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Marché d’été à Villiers-Charlemagne !

20 ans de marché d’été !

Les marchés d’été auront lieu les Mercredis 24 et 31 juillet, 7 et 14 août 2024 au petit plan d’eau du lac de Villiers-Charlemagne, de 18h à minuit.

Producteurs locaux, artisans, animations musicales. .

Villiers-Charlemagne 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 29 00

English :

Summer market in Villiers-Charlemagne!

