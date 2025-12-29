Marché estival à Villiers-Charlemagne Villiers-Charlemagne
Villiers-Charlemagne Mayenne
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-13
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Marché d’été à Villiers-Charlemagne !
20 ans de marché d’été !
Les marchés d’été auront lieu les Mercredis 24 et 31 juillet, 7 et 14 août 2024 au petit plan d’eau du lac de Villiers-Charlemagne, de 18h à minuit.
Producteurs locaux, artisans, animations musicales. .
Villiers-Charlemagne 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 29 00
Summer market in Villiers-Charlemagne!
