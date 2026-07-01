Marché estival de producteurs et artisans locaux Base de loisirs la Rincerie La Selle-Craonnaise

jeudi 9 juillet 2026 · Base de loisirs la Rincerie · La Selle-Craonnaise

Informations pratiques

La Selle-Craonnaise

Marché estival de producteurs et artisans locaux

Base de loisirs la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Retrouvez votre marché de producteurs et artisans locaux tout l’été sur le parking de la Rincerie !

La base de loisirs de la Rincerie organise un marché de producteurs et d’artisans locaux qui se déroulera tous les jeudis du 2 juillet au 27 août, de 18h à 21h, sur le parking de la base de loisirs. .

Base de loisirs la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 17 52

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English :

Your local farmers’ and craftsmen’s market is on the Rincerie parking lot all summer long!

L’événement Marché estival de producteurs et artisans locaux La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-07-03 par SUD MAYENNE