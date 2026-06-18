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Marché estival Dièlette Flamanville

Marché estival Dièlette Flamanville dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 50340 Flamanville

Département : Manche

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Flamanville

Marché estival Dièlette

Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Chaque dimanche de juillet et août se tient le marché estival de Dièlette sur le port Dièlette.
Différents exposants, créateurs, artistes et stands alimentaires sont présents.   .

Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 51 08 47 37 

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English : Marché estival Dièlette

L’événement Marché estival Dièlette Flamanville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin

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