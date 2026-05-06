Marché estival et vide-greniers Breuilaufa
Marché estival et vide-greniers Breuilaufa dimanche 16 août 2026.
Breuilaufa
Marché estival et vide-greniers
Place de l’église Breuilaufa Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Marché de producteurs et vide-greniers. .
Place de l’église Breuilaufa 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 99 43 95 nathalie.courbeix@orange.fr
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English : Marché estival et vide-greniers
L’événement Marché estival et vide-greniers Breuilaufa a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Monts du Limousin