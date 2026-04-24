Marché estival Locmalo
Marché estival Locmalo mardi 5 mai 2026.
Locmalo
Marché estival
Place de l’église Locmalo Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 17:30:00
fin : 2026-05-05 20:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01
Venez découvrir le marché local de locmalo. Producteurs locaux, créations artisanales et bons produits seront au rendez-vous tisanes, bières, légumes, crêpes, jus de pomme, miel, fromages de chèvre, saucissons, pains, viennoiseries, céramiques, bijoux fantaisie et créations en crochet…) .
Place de l’église Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 22 04
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English :
L’événement Marché estival Locmalo a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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