Marché estival Etang de la Fenderie Montsûrs
jeudi 23 juillet 2026 · Etang de la Fenderie · Montsûrs
Informations pratiques
Montsûrs
Marché estival
Etang de la Fenderie Commune de Deux-Evailles Montsûrs Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Au bord de l’étang de la Fenderie, venez déguster des produits locaux dans une ambiance musicale
Vente de producteurs locaux, animation musicale.
Restauration et buvette sur palce. .
Etang de la Fenderie Commune de Deux-Evailles Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 024301031
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English :
On the shores of the Fenderie Pond, come enjoy local products in a musical atmosphere
L’événement Marché estival Montsûrs a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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