Marché estival Etang de la Fenderie Montsûrs

jeudi 23 juillet 2026 · Etang de la Fenderie · Montsûrs

Informations pratiques

Montsûrs

Marché estival

Etang de la Fenderie Commune de Deux-Evailles Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Au bord de l’étang de la Fenderie, venez déguster des produits locaux dans une ambiance musicale

Vente de producteurs locaux, animation musicale.

Restauration et buvette sur palce. .

Etang de la Fenderie Commune de Deux-Evailles Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 024301031

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English :

On the shores of the Fenderie Pond, come enjoy local products in a musical atmosphere

L’événement Marché estival Montsûrs a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons