UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montsûrs

Marché estival Etang de la Fenderie Montsûrs

jeudi 23 juillet 2026 · Etang de la Fenderie · Montsûrs

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Etang de la Fenderie
Adresse
Commune de Deux-Evailles
Ville
53150 Montsûrs
Département
Mayenne
Tarif

Montsûrs

Marché estival

Etang de la Fenderie Commune de Deux-Evailles Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Au bord de l’étang de la Fenderie, venez déguster des produits locaux dans une ambiance musicale
Vente de producteurs locaux, animation musicale.
Restauration et buvette sur palce.   .

Etang de la Fenderie Commune de Deux-Evailles Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 024301031 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the shores of the Fenderie Pond, come enjoy local products in a musical atmosphere

L’événement Marché estival Montsûrs a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

À voir aussi à Montsûrs (Mayenne)