Marché Estival Place Pelletier Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Marché Estival Place Pelletier Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière jeudi 18 juin 2026.
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Marché Estival Place Pelletier
ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
Retrouvez dès le jeudi 18 juin jusqu’au 27 août, le marché estival d’Eclaron Braucourt Sainte-Livière,
A partir de 16h jusque 20h.
Renseignements au 03.25.04.11.62. .
ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 11 62
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English :
L’événement Marché Estival Place Pelletier Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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