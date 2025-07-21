Marché estival Saint-Auban-sur-l’Ouvèze
Marché estival
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze Drôme
Début : Samedi 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
2026-07-01
Le Petit Marché de producteurs dans la cour de la mairie vous propose fruits, légumes, miel, fromages, saucissonnerie… et sa buvette.
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 60 19
The small farmers’ market in the courtyard of the town hall offers fruit, vegetables, honey, cheese, sausages? and a refreshment bar.
