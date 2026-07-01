Marché estival Saint-Pierre-Église
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Pierre-Église
Informations pratiques
Saint-Pierre-Église
Marché estival
1 place de l’abbé de Saint Pierre Saint-Pierre-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Marché artisanal. 30 exposants. Une trentaine d’exposants locaux seront présents. Concert gratuit, à 20 h. Petite restauration et buvette sur place. En cas de pluie, le marché sera maintenu en salle. Les jeudis jusqu’au 20 août. .
1 place de l’abbé de Saint Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 54 33 09 mairie@saint-pierre-eglise.fr
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English : Marché estival
L’événement Marché estival Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Cotentin Le Val de Saire
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