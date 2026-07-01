Informations pratiques

Saint-Pierre-Église

Marché estival

1 place de l’abbé de Saint Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Marché artisanal. 30 exposants. Une trentaine d’exposants locaux seront présents. Concert gratuit, à 20 h. Petite restauration et buvette sur place. En cas de pluie, le marché sera maintenu en salle. Les jeudis jusqu’au 20 août. .

1 place de l’abbé de Saint Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 54 33 09 mairie@saint-pierre-eglise.fr

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English : Marché estival

L’événement Marché estival Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Cotentin Le Val de Saire