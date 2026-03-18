Marché estival semi nocturne Boussac

Marché estival semi nocturne Place de l’Hôtel de Ville & Halle Boussac 2026-07-24

Marché estival semi nocturne Boussac vendredi 24 juillet 2026.

Marché estival semi nocturne

Place de l’Hôtel de Ville & Halle Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Producteurs
Artisans
Animations
Buvette
Foodtrucks   .

Place de l’Hôtel de Ville & Halle Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfboussac@gmail.com

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English : Marché estival semi nocturne

L’événement Marché estival semi nocturne Boussac a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme

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