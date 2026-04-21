Villeneuve-Loubet

Marché Estival

Bd des Italiens ( Bouches du Loup ) Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 08:00:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Exposants et forains alimentaires, primeurs, prêt-à-porteur F/H, bijoux, accessoires été…

Proximité commerces, restaurant et boulangerie.

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Bd des Italiens ( Bouches du Loup ) Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 02 65 09

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English : Summer Market

Weekly food market

Nearby food shops and shopping

L’événement Marché Estival Villeneuve-Loubet a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet