Marche et casse-croûte du brin d’aillet Chazelles
Marche et casse-croûte du brin d’aillet Chazelles vendredi 1 mai 2026.
Chazelles
Marche et casse-croûte du brin d’aillet
Place de la mairie Chazelles Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Marche 5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
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Place de la mairie Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08
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L’événement Marche et casse-croûte du brin d’aillet Chazelles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord