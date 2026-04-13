Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche et casse-croûte du brin d’aillet Chazelles

Marche et casse-croûte du brin d’aillet Chazelles vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 16380 Chazelles

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 5 5 Marche 5€

Chazelles

Marche et casse-croûte du brin d’aillet

Place de la mairie Chazelles Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Marche 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

  .

Place de la mairie Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche et casse-croûte du brin d’aillet Chazelles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

À voir aussi à Chazelles (Charente)