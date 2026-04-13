Chazelles

Marche et casse-croûte du brin d’aillet

Place de la mairie Chazelles Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Marche 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

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Place de la mairie Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08

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English :

L’événement Marche et casse-croûte du brin d’aillet Chazelles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord