Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély
Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély samedi 3 octobre 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé
Cour de l’Abbaye Royale 1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
• 7 € en préinscription
• 10 € sur place, le jour J
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de l’opération Octobre Rose & Prévention Santé, venez participer à la Course et Marche sur Saint-Jean d’Angély.
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Cour de l’Abbaye Royale 1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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English :
As part of the Pink October & Health Prevention campaign, come and take part in the Run and Walk in Saint-Jean d’Angély.
L’événement Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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