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Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély

Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély samedi 3 octobre 2026.

Lieu
Cour de l'Abbaye Royale
Adresse
1 rue Louis Audouin-Dubreuil
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Tarif
7 7 7 • 7 € en préinscription • 10 € sur place, le jour J

Saint-Jean-d’Angély

Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé

Cour de l’Abbaye Royale 1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

• 7 € en préinscription
• 10 € sur place, le jour J

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Dans le cadre de l’opération Octobre Rose & Prévention Santé, venez participer à la Course et Marche sur Saint-Jean d’Angély.
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Cour de l’Abbaye Royale 1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

As part of the Pink October & Health Prevention campaign, come and take part in the Run and Walk in Saint-Jean d’Angély.

L’événement Marche et course Campagne Octobre Rose & Prévention Santé Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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