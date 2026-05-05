Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche et VTT Fouqueure

Marche et VTT Fouqueure samedi 6 juin 2026.

Ville : 16140 Fouqueure

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 2 2 2

Fouqueure

Marche et VTT

Fouqueure Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

  .

Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 90 78 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche et VTT Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Fouqueure (Charente)