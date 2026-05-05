Marche et VTT Fouqueure
Marche et VTT Fouqueure samedi 6 juin 2026.
Fouqueure
Marche et VTT
Fouqueure Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
.
Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 90 78 21
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English :
L’événement Marche et VTT Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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