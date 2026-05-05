Fouqueure

Marche et VTT

Fouqueure Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

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Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 90 78 21

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English :

L’événement Marche et VTT Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente