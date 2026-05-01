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Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle

Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle

Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle samedi 9 mai 2026.

Adresse : Chemin des Légers

Ville : 36210 Saint-Christophe-en-Bazelle

Département : Indre

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Christophe-en-Bazelle

Marché fermier et vente de plants

Chemin des Légers Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Marché fermier et vente de plants
Marché fermier, Tombola, vente de plants de fleurs et légumes, animations diverses.   .

Chemin des Légers Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 09 61 38 

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English :

Farmers’ market and plant sales

L’événement Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chabris Pays de Bazelle

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