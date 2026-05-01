Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle
Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle samedi 9 mai 2026.
Saint-Christophe-en-Bazelle
Marché fermier et vente de plants
Chemin des Légers Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Marché fermier et vente de plants
Marché fermier, Tombola, vente de plants de fleurs et légumes, animations diverses. .
Chemin des Légers Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 09 61 38
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English :
Farmers’ market and plant sales
L’événement Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chabris Pays de Bazelle
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