Saint-Christophe-en-Bazelle

Marché fermier et vente de plants

Chemin des Légers Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Marché fermier et vente de plants

Marché fermier, Tombola, vente de plants de fleurs et légumes, animations diverses. .

Chemin des Légers Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 09 61 38

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English :

Farmers’ market and plant sales

L’événement Marché fermier et vente de plants Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chabris Pays de Bazelle