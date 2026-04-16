Saint-Christophe-en-Bazelle

Village en fête

Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 02:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Village en fête

BACK TO THE 80’S. Village en fête avec les Années 80. Expositions, restauration, spectacle de rue, marché des artisans et producteurs locaux, défilé des séries des assos, bal Duo Deezer en soirée. .

Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 61 12

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Village en fête

L’événement Village en fête Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chabris Pays de Bazelle