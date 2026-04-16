Village en fête Saint-Christophe-en-Bazelle
Village en fête Saint-Christophe-en-Bazelle jeudi 14 mai 2026.
Saint-Christophe-en-Bazelle
Village en fête
Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 02:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Village en fête
BACK TO THE 80’S. Village en fête avec les Années 80. Expositions, restauration, spectacle de rue, marché des artisans et producteurs locaux, défilé des séries des assos, bal Duo Deezer en soirée. .
Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 61 12
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Village en fête
L’événement Village en fête Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chabris Pays de Bazelle