Vide-grenier*/Brocante Saint-Christophe-en-Bazelle
Vide-grenier*/Brocante Saint-Christophe-en-Bazelle dimanche 19 avril 2026.
Saint-Christophe-en-Bazelle
Vide-grenier*/Brocante
Champ de Foire Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
.
Champ de Foire Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 18 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier*/Brocante Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chabris Pays de Bazelle