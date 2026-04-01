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Vide-grenier*/Brocante Saint-Christophe-en-Bazelle

Vide-grenier*/Brocante Saint-Christophe-en-Bazelle

Vide-grenier*/Brocante Saint-Christophe-en-Bazelle dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Champ de Foire

Ville : 36210 Saint-Christophe-en-Bazelle

Département : Indre

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Christophe-en-Bazelle

Vide-grenier*/Brocante

Champ de Foire Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

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Champ de Foire Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 18 83 

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English :

L’événement Vide-grenier*/Brocante Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chabris Pays de Bazelle

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