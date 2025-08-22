Saint Christophe en balade Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Saint Christophe en balade Saint-Christophe-en-Bazelle Indre vendredi 1 mai 2026.
Saint Christophe en balade A pieds
Saint Christophe en balade 36210 Saint-Christophe-en-Bazelle Indre Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :
Venez découvrir le joli village de Saint-Christophe-en-Bazelle à travers cette randonnée de 9 km.
+33 2 54 40 15 88
English : Saint Christophe on a walk
Come and discover the pretty village of Saint-Christophe-en-Bazelle on this 9 km hike.
Deutsch : Saint Christophe auf Wanderung
Entdecken Sie das hübsche Dorf Saint-Christophe-en-Bazelle auf dieser 9 km langen Wanderung.
Italiano :
Venite a scoprire il grazioso villaggio di Saint-Christophe-en-Bazelle attraverso questa escursione di 9 km.
Español : Saint Christophe en excursión
Venga a descubrir el bonito pueblo de Saint-Christophe-en-Bazelle a través de esta ruta de senderismo de 9 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire