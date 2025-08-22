La Bazellade Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

La Bazellade A pieds

La Bazellade 36210 Saint-Christophe-en-Bazelle Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Circuit La Bazellade Départ Mairie par Les Riaux.

+33 2 54 40 15 88

English : La Bazellade

La Bazellade circuit: Departure from the town hall via Les Riaux.

Deutsch : La Bazellade

Rundweg „La Bazellade“: Start am Rathaus über Les Riaux.

Italiano :

Circuito “La Bazellade”: partenza dal municipio passando per Les Riaux.

Español : La Bazellade

Circuito La Bazellade : salida desde el ayuntamiento por Les Riaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire